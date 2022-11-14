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10:57, 14 ноября 2022Мир

Макрон призвал Путина и Зеленского начать мирные переговоры

Президент Франции Макрон заявил о важности продолжения диалога с Путиным по Украине

Фото: Mohammed Badra/Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо начать переговоры с участием российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров. Нужно продолжать разговаривать», — призвал Макрон.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Зеленским предложил подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией и продемонстрировать готовность к диалогу, пусть даже если это будет лишь показательной мерой.

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Виктория Кондратьева
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