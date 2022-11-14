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01:09, 14 ноября 2022Мир

Зеленскому предложили подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией

WSJ: Салливан предложил Зеленскому подумать о реалистичных позициях на переговорах с РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов.

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По данным источников, США посоветовали Украине продемонстрировать открытость к самой идее диалога.

Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели... восстановить контроль над Крымом

Wall Street Journal

При этом издание указывает, что все больше чиновников в США полагают, что последующие недели и месяцы представляют возможность для России и Украины обсудить возможные переговоры. В США уверены, что приход зимы окажется переломным моментом в конфликте.

Из-за перспективы того, что Украина не добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие недели, американские чиновники и некоторые их европейские коллеги стали спрашивать, когда общество начнет <...> требовать мирного урегулирования

Wall Street Journal

Как отмечает издание, США и союзники обеспокоены тем, что из-за поддержки Киева их запасы вооружений слишком быстро истощаются.

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Возможная дата переговоров

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Россией и отметил, что не закрывал дверь для диалога при готовности Москвы к миру. По его словам, самым главным условием является восстановление справедливости.

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова Зеленского, отметил, что переговоры с Украиной нужны, и Россия к ним готова, однако сроки возобновления диалога будут зависеть от состояния на фронте.

Ответ Путина

При этом российский президент Владимир Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров.

Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем

Владимир Путинпрезидент России

По словам российского лидера, на Украине пока нет желания говорить с Россией. При этом Путин напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит». Он подчеркнул, что для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться».

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Марина Совина
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