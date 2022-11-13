В России отреагировали на озвученную Украиной возможную дату переговоров

Депутат Чепа заявил, что переговоры с Украиной будут зависеть от состояния на фронте

Переговоры с Украиной нужны, и Россия к ним готова. Но сроки возобновления диалога будут зависеть от состояния на фронте. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на озвученную Украиной возможную дату начала переговорного процесса первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что новые переговоры Киева и Москвы могут состояться во второй половине 2023 года. Он отметил, что диалог будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах.

Я сторонник того, чтобы переговоры начались как можно быстрее Алексей Чепа депутат Госдумы

«Но, зная позицию Украины, зная предварительные условия, которые они выдвигали и выдвигают, зная, как проходили переговоры в марте, я не склонен очень серьезно относиться к датам из таких заявлений», — заявил Чепа.

Также депутат убежден, что электоральный цикл США никак не повлияет на процесс возобновления диалога России и Украины.

Не думаю, что даже тот электоральный цикл, который сейчас в США, каким-то серьезным образом повлияет на возможности переговоров Алексей Чепа депутат Госдумы

«Есть вероятность того, что республиканцы через какое-то время поднимут вопросы о контроле за расходами средств, выделенных Украине. Это в какой-то мере может притормозить следующие потоки и денег, и оружия. Но концептуально Америка будет продолжать свою линию, потому что это ее стратегическая программа», — заключил он.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Россией и отметил, что не закрывал дверь для диалога при готовности Москвы к миру. Политик заявил, что самым главным условием является восстановление справедливости.

