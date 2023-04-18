Кремль прокомментировал инициативу Макрона по мирному плану на Украине
Москва не получала от Парижа никаких предложений по мирному плану урегулирования на Украине, до сих пор о существовании подобной инициативы в Кремле не знают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.
«Действительно были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения агентства Bloomberg, согласно которым Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.