Кремль прокомментировал инициативу Макрона по мирному плану на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков: Кремль не в курсе про мирный план Франции по Украине

Начало событий в новости Макрон предложит Китаю план мира между Россией и Украиной

Москва не получала от Парижа никаких предложений по мирному плану урегулирования на Украине, до сих пор о существовании подобной инициативы в Кремле не знают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.

«Действительно были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения агентства Bloomberg, согласно которым Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.