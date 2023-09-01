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02:47, 1 сентября 2023Мир

В США признали разрушающие страну последствия развития БРИКС

Конгрессвумен Грин заявила, что развитие БРИКС в конечном итоге сломит США

Фото: Kenzaburo Fukuhara / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин признала, что развитие БРИКС окажет разрушающее воздействие на Соединенные Штаты и в конечном итоге сломит страну, сообщает РИА Новости.

По ее словам, страны организации заключают друг с другом различные торговые соглашения, которые показывают, что их не волнуют санкции Вашингтона и они планируют покупать и продавать товары в собственных валютах, отказавшись от доллара. Она подчеркнула, что такое развитие событий является разрушительным для США. Конгрессвумен добавила, что таким образом БРИКС превратиться в еще более могущественное объединение, а американская валюта станет значительно слабее.

«Знаете, что тогда случится со всеми нами? Мы будем сломлены», — заключила политик.

Грин отметила, что это сильно скажется на будущих поколениях американцев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС несет в себе риск «фрагментации мира», которой необходимо избежать. По его словам, включение в организацию новых членов свидетельствует о намерении установить альтернативный мировой порядок, который видят «как слишком западный».

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    Марина Совина
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