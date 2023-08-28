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14:08, 28 августа 2023Мир

Макрон увидел в расширении БРИКС риск «фрагментации мира»

Макрон считает расширение БРИКС попыткой установить новый порядок в мире

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) несет в себе риск «фрагментации мира», которой необходимо избежать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции доступна на странице Елисейского дворца в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, включение в организацию новых членов свидетельствует о намерении установить альтернативный мировой порядок, который видят «как слишком западный». «Все это в контексте противостояния Китая и США, которое также нарушает международное право и принятый порядок в сфере международной торговли», — заявил президент.

Макрон подчеркнул, что Франция намерена говорить со всеми партнерами, чтобы избежать подобных рисков.

Французский лидер отметил, что пересмотр мирового порядка грозит ослаблением Запада и Европы, указав, что роль Совета Безопасности ООН, а также многих других международных организаций все чаще оспаривается.

24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

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