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13:51, 28 августа 2023Мир

Макрон назвал главную угрозу пересмотра мирового порядка

Макрон: пересмотр мирового порядка грозит ослаблением Запада и Европы

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Пересмотр мирового порядка грозит ослаблением Запада и Европы. Такую угрозу назвал президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Политик отметил, что роль Совета Безопасности ООН, а также многих других международных организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, все чаще оспаривается.

«Все больше и больше стран считают, что у этих структур нет легитимности для навязывания им тех или иных правил, они были созданы в том мире, где этих стран не было, и что они не соответствуют геополитическим, демографическим и военным реалиям. Это выливается в то, что мы видели в последние дни с попытками расширения БРИКС», — отметил он.

По словам Макрона, расширение БРИКС свидетельствует о желании стран установить альтернативный мировой порядок. Французский лидер призвал к единству.

Ранее Макрон заявил, что после завершения украинского конфликта должны быть заключены новые договоры в сфере вооружений для обеспечения безопасности стран Европы. «Мы должны иметь волю, чтобы стать авторами концепции и подписантами этих будущих соглашений», — заявил политик.

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    Виктория Кондратьева
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