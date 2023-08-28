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12:48, 28 августа 2023Мир

Макрон призвал заключить новые договоры в сфере вооружений

Президент Франции Макрон призвал заключить новые договоры в сфере вооружений

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

После завершения украинского конфликта должны быть заключены новые договоры в сфере вооружений для обеспечения безопасности стран Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции доступна в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) главы государства.

Период после завершения боевых действий на территории Украины должен сопровождаться новыми соглашениями, которые создают рамки в сфере всех типов вооружений и любой военной активности, касающейся Европы, подчеркнул президент.

«Мы должны иметь волю, чтобы стать авторами концепции и подписантами этих будущих соглашений», — заявил Макрон.

Также в ходе пресс-конференции Макрон подчеркнул, что политика Франции исключает прямое участие в конфликте на Украине.

Ранее французский лидер заявил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он рассказал, что прежде он обсуждал с президентом России необходимость перестройки геополитической архитектуры Европы.

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