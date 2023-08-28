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12:45, 28 августа 2023Мир

Макрон оценил политику Франции в отношении конфликта на Украине

Макрон: политика Франции исключает прямое участие в конфликте на Украине

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Политика Франции исключает прямое участие в конфликте на Украине. Так президент республики Эммануэль Макрон оценил степень вовлеченности Парижа в украинский кризис, передает ТАСС.

Выступая в Париже на ежегодной конференции послов Франции глава страны подчеркнул, что французское правительство старается «избежать любой эскалации украинского конфликта».

Ранее Макрон заявил, что после завершения украинского конфликта должны быть заключены новые договоры в сфере вооружений для обеспечения безопасности стран Европы. «Мы должны иметь волю, чтобы стать авторами концепции и подписантами этих будущих соглашений», — заявил политик.

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    Виктория Кондратьева
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