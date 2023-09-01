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18:22, 1 сентября 2023Экономика

Создание единой валюты БРИКС посчитали утопией

Старший банкир ВЭБ.РФ Сторчак: создание единой валюты БРИКС является утопией

Фото: Marco Longari / Reuters

На сегодня проект создания единой валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является утопией. Об этом заявил старший банкир ВЭБ.РФ и экс-замминистра финансов Сергей Сторчак на круглом столе «БРИКС и бизнес в 2023 году: текущие вызовы и перспективы сотрудничества», передает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Сторчак сообщил, что странам-участницам нужно сосредоточиться на налаживании процессов расчетов в национальных валютах между странами БРИКС, которое в настоящее время является преимущественно двусторонним.

Кроме того, Сторчак указал на хорошие отношения в сфере торговли между странами БРИКС. Он отметил и проблемы с организацией торгового финансирования, которые существовали с самого начала из-за сложности с оценками партнеров на развивающихся рынках и усугубились с вводом вторичных санкций.

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Банкир указал, что для организации торгового финансирования нужны устойчивые корреспондентские отношения между банками, однако в настоящее время их нет. Для развития в этой сфере нужно «опускаться на уровень региональных банков», считает Сторчак. Для этих организаций западные рынки и западные платежные инструменты не являются настолько важными, как для системно значимых финансовых институтов. Работая с региональными банками, есть шанс наладить расчеты в локальных валютах, снижая зависимость от финансовой инфраструктуры западных государств.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что страны БРИКС способны создать альтернативную доллару валюту. Эксперт указал на снижение доли ВВП США и американской торговли в мировых объемах и предсказал крах доллара как доминирующей общемировой валюты.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в настоящее время разговоры о создании общей валюты стран БРИКС не ведутся, поскольку внимание сосредоточено на других способах сделать страны-участницы БРИКС менее зависимыми от западной финансовой системы.

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    Мария Черкасова
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