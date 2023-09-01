Роли доллара в мировой экономике предрекли снижение

Экономист Юденков указал на снижение роли доллара в мировой экономике

Американский доллар является мировой валютой уже порядка 100 лет, при этом наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в мировой торговле. Это может указывать на то, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Все мировые валюты существуют где-то по 100 лет. Сейчас постепенно к концу подходит период доллара, это просто объективный фактор, время доллара именно в качестве мировой валюты заканчивается. Как альтернатива может рассматриваться юань, но китайцы не особенно торопятся двигаться в этом направлении», — отметил Юденков.

Он добавил, что доллар сегодня не так устойчив, как раньше, потому логичным кажется постепенный уход ряда мировых экономик из этой валюты. Дедолларизация, по словам специалиста, еще не набрала критичных масштабов, но общий тренд тем не менее прослеживается.

«Если 40 лет назад мировая торговля осуществлялась в долларе на 70-80 процентов, то теперь это порядка 50. Да, это все еще очень много, но видна тенденция к уменьшению. В частности, это происходит из-за того, что дедолларизацией занялась Россия, некоторые другие страны начали осуществлять расчеты в национальных валютах», — считает экономист.

Еще одним фактором снижения роли доллара он назвал внушительный внешний долг США, который необходимо обслуживать. Это, по словам Юденкова, также не добавляет устойчивости американской валюте.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что страны БРИКС могут создать жизнеспособные альтернативы доллару. Это, по его мнению, может привести к краху американской валюты.

