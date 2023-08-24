Россия признала отсутствие разговоров об общей валюте БРИКС

Глава МИД РФ Лавров признал неготовность стран БРИКС к введению общей валюты

Разговоры о создании общей валюты стран БРИКС не ведутся, внимание сосредоточено на других вещах, которые сделают страны — участницы объединения менее зависимыми от системы, контролируемой США. Об этом на саммите БРИКС в ЮАР заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Он признал, что пока обсуждения связаны только с обеспечением взаимной торговли, экономическими проектами и инвестициями. Лавров напомнил о проекте пула резервных валют БРИКС, который станет «предтечей» следующих шагов по облегчению использования национальных валют, а в перспективе — альтернативной платежной системы.

До этого президент России Владимир Путин назвал вопрос единой расчетной валюты БРИКС сложным, но выразил уверенность, что стороны будут двигаться в этом направлении. В начале августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что переговоры по поводу новой валюты на уровне объединения будут проходить на самом высоком уровне.

Еще в январе этого года Лавров отмечал необходимость создания единой валюты для расчетов внутри БРИКС. По его словам, в странах объединения все активнее звучат призывы работать над такой инициативой.

В апреле отказаться от доллара призвал президент Бразилии Лула да Силва, одним из возможных вариантов он назвал создание единой валюты БРИКС.

Вместе с тем в ЮАР объясняли, что не видят возможности для создания такого платежного средства, ведь оно подразумевает отказ от национальных валют и единое экономическое пространство для стран, расположенных на разных континентах. Другие эксперты признавали, что не понимают, что заставит Китай или Индию отказаться от юаня и рупии.