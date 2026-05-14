Стало известно о взлете стоимости «секретного биткоина»

WSJ: «Секретный биткоин» Zcash подорожал за год на 1 140 %

Приверженцы биткоина разочаровались в ставшей слишком мейнстримовой криптовалюте, которая перестала приносить доход и к тому же больше не обеспечивает той приватности, за которую ее ценили, на фоне чего стало известно о «новом биткоионе». О том, что так называют криптомонету Zcash пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет об основанном в 2016 году группой ученых и инженеров из MIT и Университета Джонса Хопкинса токене, который, по сути, является копией биткоина, но с усиленной анонимностью. Если в случае с настоящим биткоином все транзакции видны в публичном реестре и при желании их можно отследить до конкретного человека, то Zcash позволяет полностью скрыть отправителя, получателя и сумму транзакции с помощью шифрования, говорится в публикации. При этом есть возможность генерировать «ключи просмотра», чтобы добровольно раскрывать данные регуляторам или аудиторам. Именно за это монету прозвали «секретным биткоином».

«Это ощущается как биткоин примерно в 2013 году», — цитирует WSJ создателя первого публично торгуемого биткоин-фонда Барри Силберта. В числе тех, кто уже вложился в подорожавшую за год на 1140 процентов криптовалюту называют в том числе братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвосс, которые считаются первыми в мире криптомиллиардерами. Взлет стоимости авторы материала объясняют в том числе тем, что капитализация Zcash пока в 130 раз уступает биткоину, составляя 8,9 миллиарда долларов.

Ранее легендарный инвестор Рэй Далио заявил, что биткоин не оправдал ожиданий как актив-убежище из-за нехватки конфиденциальности, чрезмерной привязки котировок к динамике акций технологических компаний и значительно меньшей чем у золота капитализации.