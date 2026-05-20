Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

Инженер Пэн Пай рассказал о сервизе, полученном в подарок от Путина

Китайский инженер Пэн Пай, которого президент России Владимир Путин 25 лет назад ребенком взял на руки и поцеловал в лоб, получил в подарок от него русский фарфоровый сервиз. Об этом Пэн рассказал РИА Новости после встречи в Пекине в рамках официального визита российского лидера.

По словам инженера, он подготовил для президента керамический сервиз из родной провинции Хунань. «Никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский фарфор», — поделился Пэн Пай. Он назвал это совпадение «своего рода судьбой».

Подаренный инженеру чайный сервиз «Классика Москвы» включает 20 предметов с изображениями исторической архитектуры столицы. Изделие выполнено из твердого фарфора с ручной росписью золотом. Ранее Пэн Пай рассказал президенту, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после обучения в Москве.

Ранее Путин объяснил Пэн Паю суть российской политики. По его словам, Москва и Пекин сотрудничают не против третьих стран, а в интересах собственного развития и национальных приоритетов. При этом он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами без исключения, в том числе и с Соединенными Штатами.