15:39, 20 мая 2026Мир

Путин объяснил поцелованному 25 лет назад китайцу суть российской политики

Путин заявил, что Россия и Китай ни с кем не борются
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин сотрудничают не против третьих стран, а в интересах собственного развития и национальных приоритетов. Транскрипт его речи опубликован на сайте Кремля.

«Наша встреча проходит в знаменательный день, но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся, мы боремся только за наши интересы, за наше развитие», — рассказал российский лидер на встрече с китайским инженером Пэн Паем, которого 25 лет назад ребенком взял на руки и поцеловал в лоб.

При этом он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами без исключения, в том числе и с Соединенными Штатами.

Ранее Путин в КНР встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого встречал четверть века назад в ходе первого государственного визита в Китай.

