Люди пострадали при ударе БПЛА по промзоне в российском городе

Два человека пострадали при ударе БПЛА по промзоне в Невинномысске

Два человека пострадали при ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Невинномысску. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате налета пострадали два человека — сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают все необходимое», — написал он.

По словам главы региона, в промышленной зоне разрушений нет, инфраструктура города также не повреждена. Владимиров призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА.

В ночь на среду, 20 мая, системы ПВО сбили над Россией 273 украинских БПЛА. В Минобороны сообщили, что атакам подверглись 20 российских регионов. Помимо этого, боестолкновения шли над акваторией Черного и Азовского морей.