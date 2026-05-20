Люди пострадали при ударе БПЛА по промзоне в российском городе

Россия
16:35, 20 мая 2026

Два человека пострадали при ударе БПЛА по промзоне в Невинномысске
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Два человека пострадали при ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Невинномысску. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате налета пострадали два человека — сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают все необходимое», — написал он.

По словам главы региона, в промышленной зоне разрушений нет, инфраструктура города также не повреждена. Владимиров призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА.

В ночь на среду, 20 мая, системы ПВО сбили над Россией 273 украинских БПЛА. В Минобороны сообщили, что атакам подверглись 20 российских регионов. Помимо этого, боестолкновения шли над акваторией Черного и Азовского морей.

