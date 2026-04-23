09:01, 23 апреля 2026Путешествия

Часто путешествующая россиянка назвала опасные для русского туриста страны

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Российская тревел-блогерша, которая часто путешествует по миру, назвала опасные для русских туристов страны и описала их фразой «лучше не соваться». Об этом она написала в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

По ее мнению, рейтинг опасных направлений возглавляет столица Венесуэлы — Каракас. «Здесь убивают чаще, чем в зонах активных военных действий. Статистика шокирует даже видавших виды экспертов по безопасности — более 100 убийств на 100 тысяч жителей в год», — поделилась россиянка. По ее словам, смелые туристы, которые приезжают в этот город, передвигаются на бронированных автомобилях в сопровождении охраны.

«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
20 октября 2025
20 октября 2025
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
3 сентября 2025
3 сентября 2025

Следующим в списке оказался курорт Акапулько на тихоокеанском побережье Мексики. Тревел-блогерша напомнила, что он когда-то ассоциировался у людей с роскошью, но сегодня там небезопасно выходить за пределы туристической зоны, а ночью и она становится привлекательной для местных грабителей. Сопротивление в таких случаях стоит жизни, отметила соотечественница.

Кейптаун она описала словами «красота, которая убивает». «Контраст между богатством и нищетой здесь достигает критических масштабов. Роскошные районы соседствуют с трущобами, где жизнь человека не стоит и доллара», — объяснила автор блога. Также в ее списке опасных для посещения городов оказались Детройт в США, Рио-де-Жанейро, Порт-о-Пренс, столица Гаити, и Сан-Педро-Сула в Гондурасе.

Ранее стало известно, что Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира. Речь шла об Афганистане.

