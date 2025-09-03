«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?

Россияне развенчали миф о Сальвадоре, как о стране с плохой репутацией

Республику Эль-Сальвадор, соседствующую с Гватемалой и Гондурасом, часто считают самой опасной страной в мире. Бытует мнение, что по улицам там ходят толпы бандитов, а высокий уровень убийств и бедность отпугивают туристов. Однако россияне, посетившие эту маленькую страну в Центральной Америке, узнали, что негативные представления о ней — миф. Что привлекло российских путешественников в Сальвадоре и ради каких впечатлений нужно туда ехать — в материале «Ленты.ру».

Сальвадор — страна с плохой репутацией

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова призналась, что сначала испугалась мысли о поездке в Сальвадор. Еще десять лет назад страна утопала в бандитских войнах, которые развязали многочисленные вольные формирования, такие как MS-13 и Barrio 18. Наиболее активными они стали после гражданской войны, длящейся с 1979 по 1992 год.

Если честно — я боялась. Ну как — не так чтобы дрожала, но сердце екнуло, когда мы подкатывали к границе Сальвадора. В голове крутились картинки: бандитские разборки, хмурые лица, лачуги, паленый ром Марина Ершова российская путешественница

Однако в 2019 году президент Сальвадора Найиб Букеле начал проводить жесткую политику по отношению к преступным группировкам, что привело к массовым арестам. Поэтому к 2025 году эта латиноамериканская страна уже числится как одна из самых безопасных в мире. «Президент у них — как с другой планеты. Он реально делает то, о чем политики обычно только болтают. Навел порядок с преступностью. Закрыл тюрьмы, построил одну огромную на 40 тысяч человек, и теперь на улицах тихо», — отметила Ершова.

Солдаты армии Сальвадора патрулируют улицы и проходы в различных населенных пунктах муниципалитета Апопа в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, 26 мая 2024 года Фото: Alex Pena / Anadolu via Getty Images

Пообщавшись с местными, россиянка узнала, что пожилые люди впервые за много лет не боятся выходить на крыльцо. Вечером в городах Сальвадора царит спокойствие и на то есть причины — у входа в любое заведение, будь то банк, аптека или магазин, — каждого гостя встретит охранник с дробовиком в руках.

Охранник с дробовиком в магазине, Сальвадор Фото: Марина Ершова / «Дзен»

К приезжим сальвадорцы относятся приветливо: на рынках продавцы не будут пытаться продать товар с наценкой, а на улицах люди всегда подскажут дорогу и даже угостят фруктами просто так. «Один мужчина, увидев нас, подошел и сказал: "Добро пожаловать! Надеюсь, вы полюбите мою страну". Это ощущение, что ты здесь нужен, интересен, желанен — это греет не хуже их солнца», — отметила туристка.

«Чище, чем в богатых странах»

Первое, что бросилось в глаза путешественникам, — повсеместный порядок и бедность. По мнению путешественника Александра, экономика Сальвадора держится на нелегалах, которые уехали на заработки в США.

Стоимость доллара в сальвадорских колонах на сегодня составляет 8,75 доллара (705 рублей). При этом средняя зарплата сальвадорца — 300 долларов (24,1 тысячи рублей). Благодаря переводам от детей, их семьи строят дома и покупают технику. Поэтому рядом с жильем сальвадорцев может стоять ржавый забор, однако за ним будет чисто.

Я не преувеличиваю. Мы гуляли по окраинам, по деревушкам, по рынкам — и мусора почти не было. Люди убирают за собой Марина Ершова российская путешественница

Общественный транспорт здесь имеется. Его расписывают вручную красками, лаком и блестками. Также на них изображают лики святых. Однако атмосфера в салоне — на любителя, может показаться некомфортной.

«Едут они как бешеные. Тормозят в последний момент. Музыка гремит, жизнь кипит, люди орут водителю, кто-то прыгает с задней площадки на ходу — но при этом все работает. Мы наблюдали за ними со стороны, но не дай бог действительно проехать на нем», — поделилась впечатлениями российская путешественница.

Яркие граффити и красочная архитектура в городе Атако, Сальвадор Фото: Omri Eliyahu / Shutterstock / Fotodom

Цены на продукты — низкие. Например, 320 граммов молотого натурального кофе, выращенного на семейных фермах, стоит около 200 рублей. По цене доллара латиноамериканцы также продают на местных рынках фрукты: папайю, ананасы и бананы.

Ферма по сбору кофе Лечуза в Хуаюа, Сальвадор Фото: Jose Cabezas / Reuters

При этом самым распространенным сладким плодом в этой аграрной стране является манго. «Деревья стоят прямо на улицах, и плоды валятся на землю бесплатно. Русский человек, скорее всего москвич, привыкший покупать их зимой по цене приличного куска говядины, потеряет голову», — сообщили путешественники.

«Роман с сальвадоркой — это не прогулка в парке, а сериал с интригами»

Особенностью страны являются местные женщины. Туристы обратили внимание, что все они невысокие, среднестатистический рост девушек составляет от 150 до 155 сантиметров. Каблуки сальвадорки не носят, предпочитая ходить в джинсах и обтягивающих футболках. При этом они тщательно ухаживают за длинными волосами и следят за внешностью: маникюр и накладные ресницы здесь не редкость.

Сальвадор — страна маленькая, но женщины здесь такие, что у неподготовленного русского мужика может случиться шок. И не только культурный Марина Ершова российская путешественница

Дети у сальвадорок появляются с 18 лет, а то и раньше. Поэтому местные бабушки — тоже молодые. Отношения здесь строятся с расчетом на материальное обеспечение семьи, иначе девушка может не принять ухаживания. Подарки и помощь близким родственникам — весомая часть отношений. «Ревность у них кипит латиноамериканская — с эмоциями, криками и иногда даже с драками. Так что роман с сальвадоркой — это не прогулка в парке, это сериал с интригами», — заметила Ершова.

Традиционные наряды сальвадорок на фестивале фольклорного танца в Гватемале Фото: Lucy.Brown / Shutterstock / Fotodom

Гостеприимство — на уровне Кавказа. Почему россиянам стоит ехать в Сальвадор?

На юге Сальвадор омывает Тихий океан. Местные пляжи — песчаные, самыми популярными считаются Коста-дель-Соль (Costa del Sol), Эль Тунко (El Tunco) и Ла Барра-де-Сантьяго (La Barra de Santiago).

Фото: Omri Eliyahu / Shutterstock / Fotodom

Как и ее соседи, республика Эль-Сальвадор лояльна к туристам из России — в стране можно пребывать до 90 дней без визы только по одному загранпаспорту. При этом стоимость проживания в отеле может составить около 7000 рублей за двоих. В сегменте дороже — от 12 до 14 тысяч за ночь.

По данным сайта для путешествий TripAdvisor, десять лучших гостиниц Сальвадора — четырехзвездочные заведения, такие как Hotel Casa Do Amarelindo и Fiesta Bahia Hotel. Проживание в них начинается от 4000 рублей за ночь в зависимости от сезона.

Тебя здесь либо путают с итальянцем, либо искренне радуются, что ты не американец Александр российский путешественник

Неискушенных любителей активного отдыха поселить у себя могут и сами сальвадорцы — гостеприимство здесь на высоком уровне. Поэтому каждая случайная встреча может обернуться приглашением на ночь. Гостей местные угощают национальным блюдом — попусами — круглыми лепешками из кукурузного теста с начинкой из сыра и бобов, которые едят в любое время суток.

По сообщению путешественника из России, сальвадорцы «радуются, что ты не американец». К русским там относятся с интересом, предрассудков по отношению к жителям Евразии нет. Сальвадор в целом посещает немного туристов, поэтому встретить иностранца для местных жителей — уже событие.

Гостеприимство здесь — на уровне Кавказа. Нас кормили, нам помогали, нас приглашали в гости просто за то, что мы необычные Александр российский путешественник

Несмотря на бедность, гости этой страны отметили, что сальвадорцы — очень добрые и улыбчивые люди. Они всегда здороваются и проявляют участие, при этом гордятся своим домом и искренне желают поделиться чем-то своим с другими.

«Сальвадор — это живая, настоящая страна, с трудной судьбой и открытым сердцем. И если вы ищете не "все включено", а "все настоящее" — эта страна может удивить. Да, не все идеально. Да, бедно. Но по-человечески тепло», — сделали вывод россияне.