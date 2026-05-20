Хабенский ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

Хабенский: Спектакль «Гамлет» с Борисовым не оставил зрителей равнодушными

Народный артист России Константин Хабенский прокомментировал неоднозначную реакцию на постановку «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Слова художественного руководителя МХТ имени Чехова передает издание «БИЗНЕС Online».

По словам Хабенского, создатели задумывали спектакль как эксперимент, который должен вызвать у зрителей сильные эмоции. Худрук подчеркнул, что режиссер Андрей Гончаров еще будет доводить постановку до совершенства, однако премьера уже прошла удачно.

«Состоялась хорошая премьера — полярность мнений, нет ни одного равнодушного зрителя, никто не выходит после спектакля спокойным», — отметил Хабенский.

Ранее народный артист России Олег Меньшиков раскритиковал «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Он назвал спектакль театральной катастрофой и не согласился с отзывами зрителей о гениальности постановки и наличии в ней скрытых смыслов.