Москвичку почти сутки удерживал в квартире и избивал бывший возлюбленный

Жительницу Москвы почти сутки удерживал в квартире и избивал бывший возлюбленный. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Девушка пояснила, что два месяца состояла в романтических отношениях с мужчиной. В начале мая они приняли решение расстаться, однако дружеское общение между ними продолжилось.

В ночь с 8 на 9 мая бывший приехал к москвичке в гости. В квартире также присутствовал приятель горожанки. Все вместе они выпивали и проводили стрим. Прошлый ухажер, несмотря на запрет, пригласил присоединиться к веселью соседей.

Затем друг москвички услышал шум, зайдя в комнату он увидел лежащую на полу владелицу квартиры. На вопрос, что произошло, бывший ответил об особенных играх между ними.

Спустя время мужчина повалил бывшую девушку на пол, она ударилась головой, а затем, по словам пострадавшей, начал нападать то на нее, то на друга. Пытаясь защититься, девушка ударила его бутылкой по голове. Затем мужчина выкинул ее телефон из окна и скрылся.

Когда москвичка пыталась найти спасение в квартире соседки, бывший вломился и туда. Он за волосы потащил ее домой. Горожанка подчеркнула, что во время нападения потеряла слуховой аппарат. Мучитель уехал от нее только вечером, после девушка обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию.

