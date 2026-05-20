Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 20 мая 2026Россия

Москвичку почти сутки удерживал в квартире и избивал бывший возлюбленный

Жительницу Москвы почти сутки удерживал в квартире и избивал бывший возлюбленный
Майя Назарова

Фото: TheVisualsYouNeed / Shutterstock / Fotodom

Жительницу Москвы почти сутки удерживал в квартире и избивал бывший возлюбленный. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Девушка пояснила, что два месяца состояла в романтических отношениях с мужчиной. В начале мая они приняли решение расстаться, однако дружеское общение между ними продолжилось.

В ночь с 8 на 9 мая бывший приехал к москвичке в гости. В квартире также присутствовал приятель горожанки. Все вместе они выпивали и проводили стрим. Прошлый ухажер, несмотря на запрет, пригласил присоединиться к веселью соседей.

Затем друг москвички услышал шум, зайдя в комнату он увидел лежащую на полу владелицу квартиры. На вопрос, что произошло, бывший ответил об особенных играх между ними.

Спустя время мужчина повалил бывшую девушку на пол, она ударилась головой, а затем, по словам пострадавшей, начал нападать то на нее, то на друга. Пытаясь защититься, девушка ударила его бутылкой по голове. Затем мужчина выкинул ее телефон из окна и скрылся.

Когда москвичка пыталась найти спасение в квартире соседки, бывший вломился и туда. Он за волосы потащил ее домой. Горожанка подчеркнула, что во время нападения потеряла слуховой аппарат. Мучитель уехал от нее только вечером, после девушка обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что жительницу Дагестана избили и изнасиловали за отказ стать второй женой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    Врач раскрыл связь между употреблением сладкого и головной болью

    Найден способ снизить вред микропластика для организма

    Москвичку почти сутки удерживал в квартире и избивал бывший возлюбленный

    Российские подростки сломали однокласснице ребра и сняли все на телефон

    Российских туристов предупредили о смертной казни за преступления в других странах

    Генерал назвал пять российских регионов с возможным риском прилетов дронов из Прибалтики

    Метеозависимым москвичам пообещали благоприятную погоду

    Хабенский ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    В Болгарии последние выборы сравнили с приходом к власти Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok