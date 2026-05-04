Россиянку избили и изнасиловали за отказ стать второй женой

Житель Дагестана изнасиловал отказавшуюся стать второй женой учительницу

В республике Дагестан арестовали местного жителя, подозреваемого в избиении и изнасиловании россиянки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, житель Чародинского района положил глаз на местную учительницу и активно за ней ухаживал. Он предложил ей стать его второй женой, но получил отказ. Тогда он набросился на девушку избил ее, а после изнасиловал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали мужчину, заколовшего бывшую жену ножницами.