14:43, 21 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин ножницами расправился с бывшей женой

В Дагестане задержали мужчину, заколовшего бывшую жену ножницами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Дагестане задержали мужчину, заколовшего бывшую жену ножницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 19 апреля в квартире женщины в Каспийске во время распития алкогольных напитков между бывшими супругами произошел конфликт. Мужчина схватил ножницы и нанес пострадавшей множественные удары в область головы. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что участник расправы над криминальным авторитетом в центре Москвы выслушал приговор.

