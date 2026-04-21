Россиянин ножницами расправился с бывшей женой

В Дагестане задержали мужчину, заколовшего бывшую жену ножницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 19 апреля в квартире женщины в Каспийске во время распития алкогольных напитков между бывшими супругами произошел конфликт. Мужчина схватил ножницы и нанес пострадавшей множественные удары в область головы. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное по статье 105 («Убийство») УК РФ.

