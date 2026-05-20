15:59, 20 мая 2026

Черчесов раскрыл клубные пристрастия в чемпионской гонке РПЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов раскрыл клубные пристрастия в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) в минувшем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что отдавал симпатии петербургскому «Зениту». «Всегда заряжать на первое место — непростое дело. Семака с чемпионством уже поздравил лично», — заявил Черчесов.

Тренер также отдал должное «Краснодару», боровшемуся за чемпионство с сине-бело-голубыми. «Впереди у него еще и возможность выиграть Кубок России», — добавил Черчесов.

«Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России 17 мая. «Краснодар», занявший второе место, отстал от петербуржцев на два очка.

