«Победы не могут надоесть». «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу. Судьба кубка решалась в последнем матче

«Зенит» в 30-м туре РПЛ обыграл «Ростов» и обошел «Краснодар» в борьбе за золото

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу, обойдя «Спартак», в активе которого 10 чемпионских титулов. В 30-м туре РПЛ питерский клуб обыграл «Ростов» и обошел «Краснодар» в борьбе за золото. Бронзовые медали завоевал «Локомотив».

Судьба титула решалась в последнем туре

Перед началом 30-го тура «Зенит» лидировал в чемпионате, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка. Для завоевания титула подопечным Сергея Семака было достаточно ничьей в выездной игре с «Ростовом», так как петербуржцы имели преимущество над краснодарцами по личным встречам.

Уже в начале матча сине-бело-голубые получили право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. В оставшееся время зрители не увидели забитых мячей, а на 73-й минуте хозяева остались вдесятером — красную карточку получил защитник Дмитрий Чистяков. После финального свистка футболистам «Зенита» вручили Кубок за победу в чемпионате и золотые медали.

Победы не могут надоесть. Конечно, для болельщиков других клубов они приедаются. Многие относятся немножко, наверное, с нелюбовью. Как говорят, не пытайтесь понять, почему вас не любят. Мы стараемся радовать тех, кто за нас переживает Сергей Семак главный тренер «Зенита»

«Краснодар» также выиграл свой матч — «горожане» дома разгромили «Оренбург» (3:0) благодаря голам Кевина Ленини, Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. Последний с 17 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ, но южанам не удалось повторить прошлогодний успех — по итогам сезона-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.

Семак стал самым титулованным тренером в российском футболе

Для «Зенита» чемпионство стало 11-м в российской истории, к семи титулам из них команду привел Семак. Теперь в его активе 14 трофеев: помимо семи чемпионств, зенитовцы дважды побеждали в Кубке России и пять раз брали Суперкубок страны. Семак превзошел достижение Олега Романцева, в активе которого 13 трофеев. При этом наставник «Спартака» выигрывал чемпионат России восемь раз.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Зенит» обошел «Спартак» по числу побед в чемпионате России. До этого сезона у команд было по 10 титулов, теперь петербуржцы стали единоличными лидерами. Зенитовцы также являются чемпионами СССР 1984 года. Правда, на счету «Спартака» аж 12 чемпионств в советский период.

Бронзовые медали завоевал «Локомотив»

До последнего тура шла борьба за бронзовые медали. Перед заключительным матчем на третьей строчке находился московский «Локомотив», для гарантированного сохранения этой позиции железнодорожникам было достаточно не проиграть в московском дерби ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев, но «Локомотив» все равно стал бронзовым призером. Осечкой команды Михаила Галактионова не смог воспользоваться московский «Спартак». Красно-белые стали бы третьими, если бы победили на выезде махачкалинское «Динамо», но игра завершилась со счетом 0:0.

Конечно, мы хотели победить, но нам не хватило уверенности при владении мячом, точных переводов с фланга на фланг. Соперник плотно оборонялся, а мы не смогли создать достаточно шансов Хуан Карлос Карседо главный тренер «Спартака»

Кто покинул РПЛ

Первой командой, потерявшей место в элитном дивизионе, стал «Сочи». Южане в 29-м туре на выезде проиграли «Зениту» (1:2) и оказались на недосягаемом расстоянии в четыре очка от идущих на 14-й позиции махачкалинских динамовцев. Компанию «Сочи» по вылету из РПЛ составил «Пари НН», финишировавший на 15-м месте.

Тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо», занявшие 13-е и 14-е места, сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Их соперниками станут волгоградский «Ротор» и екатеринбургский «Урал» соответственно. Эти команды заняли третье и четвертое места в Первой лиге. Прямые путевки в элитный дивизион завоевали «Родина» и «Факел».