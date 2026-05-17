20:09, 17 мая 2026Спорт

«Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Локомотив» стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем туре, который прошел в воскресенье, 17 мая, железнодорожники проиграли в столичном дерби ЦСКА. (1:3). Остаться на третьем месте красно-зеленым удалось благодаря тому, что в параллельном матче «Спартак» не смог обыграть махачкалинское «Динамо» (0:0).

Чемпионом страны в рекордный 11-й раз стал петербургский «Зенит». Серебряные медали у «Краснодара».

Напрямую из РПЛ вылетели «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». В стыковых матчах за право остаться в элите сыграют махачкалинское «Динамо» и «Акрон».

