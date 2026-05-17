Сербия и Азербайджан договорились о расширении энергосотрудничества

Алиев и Вучич договорились о расширении энергосотрудничества

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и его сербский коллега Александр Вучич договорились о расширении энергосотрудничества, об этом говорится на сайте главы азербайджанского государства.

Отмечается, что лидеры государств обсудили вопросы по развитию сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной направлениях, а также в области реализации совместных проектов в других сферах.

«На встрече была затронута важность выполнения сербской компанией Air Serbia прямых рейсов по маршруту Белград — Баку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сербия недовольна уточненным предложением венгерской MOL о покупке российской доли во входящей в «Газпром нефть» энергокомпании NIS.