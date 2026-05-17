Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 17 мая 2026Мир

Сербия и Азербайджан договорились о расширении энергосотрудничества

Алиев и Вучич договорились о расширении энергосотрудничества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Darko Vojinovic / AP

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и его сербский коллега Александр Вучич договорились о расширении энергосотрудничества, об этом говорится на сайте главы азербайджанского государства.

Отмечается, что лидеры государств обсудили вопросы по развитию сотрудничества в экономической, энергетической, инвестиционной направлениях, а также в области реализации совместных проектов в других сферах.

«На встрече была затронута важность выполнения сербской компанией Air Serbia прямых рейсов по маршруту БелградБаку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сербия недовольна уточненным предложением венгерской MOL о покупке российской доли во входящей в «Газпром нефть» энергокомпании NIS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России

    Европейские подземные хранилища обновили антирекорд по закачке газа

    В НАТО предложили членам альянса выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине

    Российский город подвергся атаке беспилотников

    На Украине предрекли усиление российских ударов после атаки ВСУ на Московский регион

    Трамп обсудит варианты военных действий в Иране

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    Украинец нырнул в канал ради спасения от ТЦК

    В Иране заявили о переговорах США под контролем аятоллы Хаменеи

    Названы возможные сроки выхода Ермака из СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok