20:54, 17 мая 2026

США потратят миллиарды на строительство подлодок

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Woohae Cho / Getty Images

Соединенные Штаты потратят 124,9 миллиарда долларов на строительство подводных лодок с 2027 по 2031 финансовый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный план Военно-морских сил США.

Согласно полученным данным, в этот период страна каждый год будет выпускать как минимум один атомный ракетоносец класса Columbia и не менее двух подлодок класса Virginia. На пять ракетоносцев израсходуют 62 миллиарда долларов, а еще 62,9 миллиарда уйдет на подводные лодки.

Кроме того, еще 6,2 миллиарда Соединенные Штаты направят на развитие судостроительной промышленности.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте собирается надавить на производителей оружия, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Это может произойти на встрече главы альянса с крупнейшими европейскими производителями вооружений — Rheinmetall, Airbus, Saab, MBDA и другими. Ожидается, что Рютте потребует быстрых инвестиций и роста производств, особенно систем ПРО и ракет большой дальности.

