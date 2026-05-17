Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:23, 17 мая 2026Бывший СССР

Зеленский обсудил с председателем Евросовета кандидатуру переговорщика с Россией

Зеленский обсудил с председателем Евросовета кандидатуру переговорщика с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с председателем Евросовета Антониу Коштой. В Telegram-канале украинский лидер рассказал, что одной из тем разговора стала кандидатура переговорщика с Россией от Евросоюза.

«Все равно видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу», — написал Зеленский. При этом он не стал уточнять, обсуждались ли конкретные кандидаты на эту роль.

Ранее глава России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, заявил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас допустила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России

    Европейские подземные хранилища обновили антирекорд по закачке газа

    В НАТО предложили членам альянса выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине

    Российский город подвергся атаке беспилотников

    На Украине предрекли усиление российских ударов после атаки ВСУ на Московский регион

    Трамп обсудит варианты военных действий в Иране

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    Украинец нырнул в канал ради спасения от ТЦК

    В Иране заявили о переговорах США под контролем аятоллы Хаменеи

    Названы возможные сроки выхода Ермака из СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok