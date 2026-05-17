22:13, 17 мая 2026Экономика

«Газпром»: Европейские подземные хранилища обновили антирекорд по закачке газа
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12-14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«Три дня подряд — 12, 13 и 14 мая — объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений», — отмечается в заявлении.

В компании сообщили, что прохладная погода в Европе, включая Германию, Францию и Нидерланды, заметно замедлила процесс заполнения газовых хранилищ.

В феврале в «Газпроме» заявили, что текущая ситуация с ценами усложняет Европе задачу запасти газ. По данным российской компании, с середины января цены на газовом хабе TTF в Нидерландах с поставкой «следующим летом» находятся на уровне или выше цен при зимних поставках.

