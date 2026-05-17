Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:07, 17 мая 2026Спорт

Семак высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

Сергей Семак: От чемпионства нет никакой эйфории
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Об этом сообщается на сайте клуба.

Семак назвал завоевание титулов работой.

«Каждый из нас, из вас старается выполнять свою работу хорошо. Что мы и делаем. Сделали хорошо, довольны, но никакой эйфории по какому-то количеству кубков», — заявил он.

«Зенит» стал чемпионом ранее 17 мая. Петербуржцы в последнем туре на выезде победили «Ростов» и остались на первом месте. Серебро завоевал «Краснодар».

Для Семака это седьмая победа в чемпионате с петербуржцами. Всего «Зенит» 11 раз завоевывал титул в РПЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    В Ираке обнаружили еще одну секретную базу Израиля

    Российский военный уничтожил почти 40 дронов ВСУ за день

    Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским

    Всемирно известный иллюзионист посетил Украину

    Стало известно о важном продвижении российских военных в ДНР

    На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

    Немецкий эксперт предупредил о последствиях отказа от переговоров с Россией

    Семак высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

    Часть Запорожской области вновь осталась без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok