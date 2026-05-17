Семак высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

Сергей Семак: От чемпионства нет никакой эйфории

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Об этом сообщается на сайте клуба.

Семак назвал завоевание титулов работой.

«Каждый из нас, из вас старается выполнять свою работу хорошо. Что мы и делаем. Сделали хорошо, довольны, но никакой эйфории по какому-то количеству кубков», — заявил он.

«Зенит» стал чемпионом ранее 17 мая. Петербуржцы в последнем туре на выезде победили «Ростов» и остались на первом месте. Серебро завоевал «Краснодар».

Для Семака это седьмая победа в чемпионате с петербуржцами. Всего «Зенит» 11 раз завоевывал титул в РПЛ.