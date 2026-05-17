Боец ВС РФ Банзай уничтожил 37 дронов ВСУ за день для защиты мирных жителей

Штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген сообщил, что российский боец с позывным Банзай сбил почти 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день. Его слова приводит ТАСС.

Рентген рассказал, что Банзай уничтожал беспилотники не только для защиты сослуживцев, но и мирных жителей.

«Его рекорд был — в день он сбил 37 дронов-камикадзе противника, благодаря этому наши парни заходили без потерь. Но и дроны сами летели не только по нам, сзади были населенные пункты, где оставались мирные жители. Защищал он не только нас, но и мирных людей», — отметил Рентген.

