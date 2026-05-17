Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:33, 17 мая 2026Россия

Российский военный уничтожил почти 40 дронов ВСУ за день

Боец ВС РФ Банзай уничтожил 37 дронов ВСУ за день для защиты мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген сообщил, что российский боец с позывным Банзай сбил почти 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день. Его слова приводит ТАСС.

Рентген рассказал, что Банзай уничтожал беспилотники не только для защиты сослуживцев, но и мирных жителей.

«Его рекорд был — в день он сбил 37 дронов-камикадзе противника, благодаря этому наши парни заходили без потерь. Но и дроны сами летели не только по нам, сзади были населенные пункты, где оставались мирные жители. Защищал он не только нас, но и мирных людей», — отметил Рентген.

Ранее груды сожженной украинской техники попали на видео. Кадры сняли под Константиновкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    В Ираке обнаружили еще одну секретную базу Израиля

    Российский военный уничтожил почти 40 дронов ВСУ за день

    Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским

    Всемирно известный иллюзионист посетил Украину

    Стало известно о важном продвижении российских военных в ДНР

    На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

    Немецкий эксперт предупредил о последствиях отказа от переговоров с Россией

    Семак высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

    Часть Запорожской области вновь осталась без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok