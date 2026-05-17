В российском регионе нашли украинские мины в виде плюшевых медведей

Командир Порох: ВСУ разбрасывают мины в виде плюшевых мишек в Курской области

Инженеры-саперы группировки «Север» обезвреживают самодельные взрывные устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в виде плюшевых медведей в Курской области. Об этом рассказал командир роты с позывным Порох на видео от Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Порох уточнил, что украинские военные используют такие самодельные взрывные устройства, как плюшевая игрушка, кошелек и самодельная ПТМ-3 (противотанковая мина). Он добавил, что ВСУ также применяют против российских бойцов самодельные противопехотные мины.

