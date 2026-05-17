00:02, 18 мая 2026

В российском регионе нашли украинские мины в виде плюшевых медведей

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Инженеры-саперы группировки «Север» обезвреживают самодельные взрывные устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в виде плюшевых медведей в Курской области. Об этом рассказал командир роты с позывным Порох на видео от Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Порох уточнил, что украинские военные используют такие самодельные взрывные устройства, как плюшевая игрушка, кошелек и самодельная ПТМ-3 (противотанковая мина). Он добавил, что ВСУ также применяют против российских бойцов самодельные противопехотные мины.

Ранее сообщалось, что российский военный уничтожил почти 40 украинских дронов за день. «Защищал он не только нас, но и мирных людей», — подчеркнул штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген.

