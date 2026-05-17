Axios: В США начали оценивать риск применения Кубой ударных беспилотников

В США начали оценивать риск применения Кубой ударных беспилотников, об этом пишет Axios.

Разведывательные данные демонстрируют, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает угрозу со стороны Кубы «из-за развития беспилотной войны», отмечает портал.

По его данным, дроны могут быть использованы для возможного удара по американской базе в Гуантанамо, военным кораблям и по городу Ки-Уэст.

Ранеее МИД Кубы заявил, что в случае нападения со стороны США страна будет защищаться. «Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону», — пообещало внешнеполитическое ведомство.

