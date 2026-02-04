В Газпроме назвали закачку газа в европейские хранилища невыгодной

«Газпром»: Невыгодная ситуация с ценами усложняет Европе задачу запасти газ

Текущая ситуация с ценами усложняет Европе задачу запасти газ. Невыгодной назвали обстановку на рынке в «Газпроме».

По данным российской компании, с середины января цены на газовом хабе TTF в Нидерладах с поставкой «следующим летом» находятся на уровне или выше цен при зимних поставках.

«Такая ситуация делает летнюю закачку газа в ПХГ невыгодной, что дополнительно усложняет для Европы задачу по созданию необходимого запаса перед следующим отопительным сезоном», — пояснили в «Газпроме».

Как отмечают в Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 40 процентов. 2 февраля отбор топлива составил около 742 миллионов кубометров, это третий по объемам максимум для последнего месяца зимы.

По словам аналитика рынка ресурсов и энергетики, руководителя лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимира Демидова, заполненность хранилищ составляет примерно 39 процентов, в то время как средняя заполненность за последние пять лет представляла собой около 56 процентов.