Запасы газа в Европе сократились

GIE: Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 40 процентов

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 40 процентов. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает ТАСС.

2 февраля отбор топлива составил около 742 миллионов кубометров, это третий по объемам максимум для последнего месяца зимы. Запасы газа в хранилищах сократились до 44 миллиардов кубометров. Как заявил аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов, заполненность хранилищ составляет примерно 39 процентов, в то время как средняя заполненность за последние пять лет представляла собой около 56 процентов, уточнил он.

Причинами таких показателей называют нестабильную погоду в регионе (снег, гололед и аномальный мороз даже спровоцировали транспортный коллапс в ряде стран Европы). В то же время доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в декабре 2025 года в среднем составила 20, в январе 2026 года — 19 процентов.

За первый месяц 2026-го Россия поставила в Европу рекордные 2,1-2,3 миллиарда кубометров СПГ. Также на максимальный уровень вышла прокачка по «Балканскому потоку» — до 56 миллионов кубометров в сутки, что на 25 процентов выше проектной мощности. А экспорт через Турецкий поток вырос на 11 процентов год к году, до 1,73 миллиарда кубометров.