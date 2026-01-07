Реклама

Экономика
22:05, 7 января 2026Экономика

Европу парализовал аномальный мороз

NYT: Аномальный мороз спровоцировал транспортный коллапс в ряде стран Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Снег, гололед и аномальный мороз спровоцировали транспортный коллапс в ряде стран Европы. Об этом написало издание The New York Times.

В частности, из-за плохой погоды произошли массовая отмена авиарейсов и сбой в работе железнодорожного сообщения. Кроме того, выросло количество ДТП.

«Зимняя погода и резкие температуры вызывают сбои по всей Северной Европе, вынуждая один из крупнейших авиатранспортных узлов континента отменить сотни рейсов», — указано в статье.

К примеру, в аэропорту Схипхол в Амстердаме, а также в Брюсселе за несколько дней были задержаны и отменены несколько тысяч рейсов. Массовые отмены и задержки рейсов зафиксированы и во Франции. Там около трети страны были переведены в режим повышенной метеоопасности.

Ранее стало известно, что снежный армагеддон ожидается в Московском регионе 9 января. По словам синоптика Евгения Тишковца, местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.

