Экономика
15:17, 7 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о снежном армагеддоне

Тишковец: Снежный армагеддон ожидается в Московском регионе 9 января
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Снежный армагеддон ожидается в Московском регионе 9 января. Об этом москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

«С юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30 процентов месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидается до порядка 30 миллиметров осадков», — рассказал он.

По словам синоптика, местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.

Ранее Тишковец предупредил, что первые 20-градусные морозы ударят по Москве в конце второй недели января. Он заявил, что на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон и столбики ночных термометров могут опуститься до минус 17-22 градусов.

