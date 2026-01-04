Москвичам предрекли 20-градусные морозы

Синоптик Тишковец: 20-градусные морозы ударят по Москве на второй неделе января

Первые 20-градусные морозы ударят по Москве в конце второй недели января. Об этом рассказал журналистам РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский (антициклон), и столбики ночных термометров могут опуститься до минус 17 — минус 22, местами до минус 25 градусов, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», — сказал синоптик.

По его словам, уже в начале недели в Центральной России начнет постепенно холодать. Если 5 января в Москве температура будет от минус 2 до минус 5 градусов, то к 7 января воздух остынет от минус 4 до минус 7 градусов.

Ранее стало известно, что ночь на пятницу, 2 января, стала самой морозной с начала календарной зимы в Москве, области и Центральной России в целом.