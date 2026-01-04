Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 4 января 2026Экономика

Москвичам предрекли 20-градусные морозы

Синоптик Тишковец: 20-градусные морозы ударят по Москве на второй неделе января
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Первые 20-градусные морозы ударят по Москве в конце второй недели января. Об этом рассказал журналистам РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский (антициклон), и столбики ночных термометров могут опуститься до минус 17 — минус 22, местами до минус 25 градусов, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», — сказал синоптик.

По его словам, уже в начале недели в Центральной России начнет постепенно холодать. Если 5 января в Москве температура будет от минус 2 до минус 5 градусов, то к 7 января воздух остынет от минус 4 до минус 7 градусов.

Ранее стало известно, что ночь на пятницу, 2 января, стала самой морозной с начала календарной зимы в Москве, области и Центральной России в целом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Боррель заявил об умении США дестабилизировать ситуацию с военной точки зрения

    Четыре человека стали жертвами массового ДТП с фурой на российской трассе

    Москвичам предрекли 20-градусные морозы

    На Украине начались массовые отчисления студентов

    Россиян предупредили о самых рискованных сочетаниях алкоголя в праздники

    Количество прекращенных Трампом войн оспорили

    Стало известно о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok