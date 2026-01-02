Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:27, 2 января 2026Экономика

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Синоптик Тишковец: Минувшая ночь стала самой морозной с начала календарной зимы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ночь на пятницу, 2 января, стала самой морозной с начала календарной зимы в Москве, области и Центральной России в целом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью ударили самые сильные морозы с начала календарной зимы», — отметил синоптик.

Так, на столичной метеостанции ВДНХ было зафиксировано до -13,9 градусов при норме января -12,3 градусов. В Подмосковье самая низкая температура отмечена в Волоколамске, где столбики термометра опустились до -18,6 градусов.

Ранее Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь вся европейская территория России ощутит настоящую зиму, а в январе сугробы могут вырасти до 30 сантиметров. По его словам, только на черноморском побережье Крыма и Кавказа будет около нуля градусов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей нескольких регионов России о 40-градусных морозах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет год быстрого завоевания Балтики». Какие планы раскрыл премьер Польши в новогоднем обращении?

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    Украину предупредили о жестком ответе России на атаку на резиденцию Путина

    Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

    Суд отказался взыскивать миллионы с одного из участников схемы Долиной

    Минздрав рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

    Директриса детсада из ДНР приехала в Киев за пенсией и оказалась задержана

    На Западе предупредили о новой провокации Зеленского

    В Швейцарии назвали пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok