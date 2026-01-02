Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Синоптик Тишковец: Минувшая ночь стала самой морозной с начала календарной зимы

Ночь на пятницу, 2 января, стала самой морозной с начала календарной зимы в Москве, области и Центральной России в целом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью ударили самые сильные морозы с начала календарной зимы», — отметил синоптик.

Так, на столичной метеостанции ВДНХ было зафиксировано до -13,9 градусов при норме января -12,3 градусов. В Подмосковье самая низкая температура отмечена в Волоколамске, где столбики термометра опустились до -18,6 градусов.

Ранее Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь вся европейская территория России ощутит настоящую зиму, а в январе сугробы могут вырасти до 30 сантиметров. По его словам, только на черноморском побережье Крыма и Кавказа будет около нуля градусов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей нескольких регионов России о 40-градусных морозах.

