Экономика
01:18, 31 декабря 2025Экономика

Синоптик предупредил россиян о 40-градусных морозах в новогоднюю ночь

Морозы до минус 48 градусов ожидают Магаданскую область в новогоднюю ночь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В нескольких регионах России в новогоднюю ночь ударят 40-градусные морозы. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ночь со среды на четверг, с 31 декабря на 1 января, морозы до минус 48 градусов ожидаются в Магаданской области, на востоке и северо-востоке Якутии. Как указал специалист, сильные морозы географически будут в том месте, в котором бывают обычно в это время.

«То есть это восток, северо-восток Якутии и Колыма, континентальные районы Магаданской области — там минус 40-45, Верхоянск и Оймякон — минус 48 градусов», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) на Новый год ожидается морозная погода.

