Части россиян пообещали морозный Новый год

Гидрометцентр: Новый год в Центральной России будет морозным

В Центральном федеральном округе (ЦФО) на Новый год ожидается морозная погода, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Во вторник и среду, 30 и 31 декабря, благодаря стараниям североатлантического циклона и его атмосферных фронтов сохранится пасмурная погода со снегом от небольшого до умеренного. Околонулевая температура сменится морозами и составит 30 декабря ночью от минус 5 до минус 12 градусов, днем — минус 2-9 градусов.

В новогоднюю ночь морозы усилятся до минус 12-18 градусов. 1 января ожидается до минус 10-16 градусов.

Ранее жителям юга России пообещали опасную погоду в заключительные дни перед Новым годом. В Краснодарском крае, Крыму и республиках Северного Кавказа ожидаются дожди, снег и сильный ветер.