Россиянам пообещали 30-сантиметровые сугробы

Синоптик Тишковец: В январе сугробы в России вырастут до 30 сантиметров

В новогоднюю ночь вся европейская территория России ощутит настоящую зиму, а в январе сугробы могут вырасти до 30 сантиметров. Такую погоду пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik.

«Только на черноморском побережье Крыма и Кавказа будет около нуля градусов, а вся остальная территория будет в зоне существенных отрицательных температур, где температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 15 градусов Цельсия, местами до минус 20 градусов мороза», — рассказал синоптик.

По его словам, такая погода почти укладывается в рамки климатической нормы. В Москве и области в новогоднюю ночь столбики термометров покажут минус 10-13 градусов, добавил метеоролог.

При этом сугробы в зимние праздники будут расти как на дрожжах, ожидает специалист. «Полагаю, что к концу месяца сугробы вырастут, как и положено, до 30-сантиметровых отметок. В основном в январе нас ждет пасмурная и снежная погода, просто как зимняя сказка. Мы наконец-то получим нормальную русскую зиму на начало грядущего года, что не может не радовать», — заключил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей нескольких регионов России о 40-градусных морозах.

