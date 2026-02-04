Увеличение Европой закупок российского газа вопреки планам по отказу от него объяснили

Аналитик Демидов: ЕС увеличил закупки газа из РФ из-за сокращения поставок США

Европейский союз (ЕС) увеличил закупки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) вопреки планам по отказу от него по двум причинам, убежден аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что за первый месяц Россия поставила в Европу рекордные 2,1-2,3 миллиарда кубометров СПГ. Также на максимальный уровень вышла прокачка по «Балканскому потоку» — до 56 миллионов кубометров в сутки, что на 25 процентов выше проектной мощности. А экспорт через Турецкий поток вырос на 11 процентов год к году, до 1,73 миллиарда кубометров.

Из-за морозов в Европе существенно повысили отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ), это привело к тому, что их текущая заполненность существенно сократилась, объяснил аналитик. Сейчас она составляет примерно 39 процентов, в то время как средняя заполненность за последние пять лет представляла собой около 56 процентов, уточнил он.

«Одновременно с этим холода также и в Америке, у ключевого поставщика СПГ в Европу. Более того, в Техасе даже упала добыча на 8-10 процентов, и в среднем США сократили поставки в Европу в январе почти на 28 процентов. Это связано с тем, что в США у самих холодно, им самим нужен газ. Дошло до того, что разворачивали танкеры и возвращали их в США, чтобы предотвратить рост цен. Цена в Европе выросла почти до 12 долларов за MBTU. В США она выросла до 4, местами была 7, в то время как обычная цена — 3 доллара», — поделился эксперт.

Естественно, что в этой ситуации покупать российский СПГ, либо российский трубопроводный газ намного выгоднее, указал Демидов. Кроме того, российские поставки стабильны, идут всегда вне зависимости от холодов и других климатических проблем, добавил собеседник «Ленты.ру». Именно поэтому Европа обратилась за газом на Восток, уверен он.

Совет ЕС утвердил запрет импорта газа из России 26 января. Поставки СПГ запрещаются с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года.

