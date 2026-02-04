Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:33, 4 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Увеличение Европой закупок российского газа вопреки планам по отказу от него объяснили

Аналитик Демидов: ЕС увеличил закупки газа из РФ из-за сокращения поставок США
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Европейский союз (ЕС) увеличил закупки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) вопреки планам по отказу от него по двум причинам, убежден аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что за первый месяц Россия поставила в Европу рекордные 2,1-2,3 миллиарда кубометров СПГ. Также на максимальный уровень вышла прокачка по «Балканскому потоку» — до 56 миллионов кубометров в сутки, что на 25 процентов выше проектной мощности. А экспорт через Турецкий поток вырос на 11 процентов год к году, до 1,73 миллиарда кубометров.

Из-за морозов в Европе существенно повысили отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ), это привело к тому, что их текущая заполненность существенно сократилась, объяснил аналитик. Сейчас она составляет примерно 39 процентов, в то время как средняя заполненность за последние пять лет представляла собой около 56 процентов, уточнил он.

«Одновременно с этим холода также и в Америке, у ключевого поставщика СПГ в Европу. Более того, в Техасе даже упала добыча на 8-10 процентов, и в среднем США сократили поставки в Европу в январе почти на 28 процентов. Это связано с тем, что в США у самих холодно, им самим нужен газ. Дошло до того, что разворачивали танкеры и возвращали их в США, чтобы предотвратить рост цен. Цена в Европе выросла почти до 12 долларов за MBTU. В США она выросла до 4, местами была 7, в то время как обычная цена — 3 доллара», — поделился эксперт.

Материалы по теме:
Россия собралась достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Как страна идет к этой цели?
Россия собралась достичь углеродной нейтральности к 2060 году.Как страна идет к этой цели?
11 сентября 2025
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025

Естественно, что в этой ситуации покупать российский СПГ, либо российский трубопроводный газ намного выгоднее, указал Демидов. Кроме того, российские поставки стабильны, идут всегда вне зависимости от холодов и других климатических проблем, добавил собеседник «Ленты.ру». Именно поэтому Европа обратилась за газом на Восток, уверен он.

Совет ЕС утвердил запрет импорта газа из России 26 января. Поставки СПГ запрещаются с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Зеленский призвал Конгресс США скорее принять новые санкции против России

    Россиянин описал одну из беднейших стран мира фразой «все хуже, чем везде»

    Журналист высмеял Каллас за ее жесткие слова о России

    Политолог раскрыл реальную цель визита Рютте в Киев

    Экс-помощник Кучмы сделал громкое заявление после ударов ВС России по Украине

    Ядовитая змея погубила известную певицу

    Развеян популярный миф о частоте секса в отношениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok