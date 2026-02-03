Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

ENTSOG: В январе Европа увеличила закупки российского газа из-за холодной зимы

В январе страны Европы нарастили закупки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). О наращивании поставок вопреки планам по отказу от энергоресурсов из РФ со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщает газета «Известия».

За первый месяц Россия поставила в Европу рекордные 2,1–2,3 миллиарда кубометров СПГ. Также на максимальный уровень вышла прокачка по «Балканскому потоку» — до 56 миллионов кубометров в сутки (на 25 процентов выше проектной мощности). Экспорт через Турецкий поток выросла на 11 процентов год к году, до 1,73 миллиарда кубометров.

Причинами такого роста поставок стали морозная зима, отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) и снижение импорта топлива из США, где также установилась холодная погода.

Как заявил доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов, европейские трейдеры в январе скупили весь ямальский СПГ, и дальше увеличивать поставки Старому свету после подрыва Северных потоков и перекрытия транзита через территорию Украины нет.

Совет ЕС утвердил запрет импорта газа из России 26 января. Поставки СПГ запрещаются с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос указал, что благодаря запрету энергетический рынок станет устойчивее, избавится от зависимости от Москвы. В рамках системы контроля ЕС намерен проверять страну-поставщика газа перед разрешением на ввоз партии. Несоблюдение правил повлечет за собой штрафы в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний.

