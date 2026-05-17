Иран обвинил США в использовании риторики Геббельса

Представитель МИД Ирана Багаи обвинил США в использовании риторики Геббельса

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х обвинил США в использовании риторики пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Он заявил, что Штаты и Израиль безрассудно начали войну, что разрушило дипломатические процессы и создало угрозу безопасности на жизненно важных энергетических маршрутах.

«Только затем, чтобы обвинить Иран в дестабилизации, чтобы воплотить в жизнь печально известное изречение Геббельса: Обвиняй других в том, что делаешь сам», — подчеркнул Багаи.

Он добавил, что для США это привычный и циничный план действий: спровоцировать кризис, а затем продолжить эскалацию под предлогом защиты мира и восстановления стабильности.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.

