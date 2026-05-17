Назван способ увеличить шанс на поступление в вуз

Минобрнауки: Вузы начислят абитуриенту до 15 баллов за индивидуальные достижения

В пресс-службе Минобрнауки России рассказали, каким образом увеличить шанс на поступление в вуз. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В министерстве напомнили, что российские вузы могут начислить абитуриенту до пятнадцати дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Таким образом вероятность его поступления увеличится. Известно, что индивидуальные достижения делятся на общие и целевые.

«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов», — отметили в пресс-службе.

Ранее российских студентов предупредили об изменении при поступлении в вузы. Заместитель главы Минобрнауки Андрей Омельчук заявил, что ведомство объявило о введении так называемого «дня тишины», необходимого для предсказуемости при поступлении в вузы.