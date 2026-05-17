В российском регионе загорелись нефтепродукты возле ТЭЦ

МЧС: В Ульяновске загорелись нефтепродукты возле ТЭЦ

В Ульяновске загорелись нефтепродукты возле ТЭЦ, об этом сообщили в ГУ МЧС по российскому региону.

Инцидент произошел в Инженерном проезде Заволжского района. Загорелись технические жидкости в помещении на территории, смежной с ТЭЦ-2. Пожар происходит в здании размером 6 на 12 метров и на смежной открытой территории площадью 500 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет, возможной причиной происшествия в мэрии Ульяновска назвали жаркую погоду. Внешних воздействий не было зафиксировано. На помощь пожарным направлены городские спасатели, руководство «Управления гражданской защиты» и дежурный по городу.

Ранее стало известно, что в столице вспыхнул крупный пожар. Движение по СВХ перекрыли в обе стороны. Позднее огнеборцы ликвидировали пожар на востоке Москвы — его площадь составила 300 квадратных метров.

