21:20, 17 мая 2026Мир

Минобороны РФ: Система ПВО сбила над российскими регионами 36 дронов ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и сбила над российскими регионами 36 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны, пишет РИА Новости.

Как указали в ведомстве, в воскресенье, 17 мая, с 14:00 до 21:00 по московскому времени были перехвачены и уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

«Над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — перечислили в министерстве.

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над девятью регионами России.

