21:49, 17 мая 2026

В Иране заявили о переговорах США под контролем аятоллы Хаменеи

Марина Совина (ночной редактор)
Иран ведет переговоры с США под контролем высокопоставленных должностных лиц и верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил представитель духовного лидера в КСИР Абдалла Хаджи Садеги. Его слова приводит телеканал Al Mayadeen.

«Переговоры проходят под полным контролем наших высокопоставленных должностных лиц и зависят от поддержки верховного лидера», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.

15 мая стало известно, что Израиль готовится к возобновлению войны против Ирана. По словам источника Channel 12, израильская сторона ждет окончательного решения от американского лидера.

