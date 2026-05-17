В Иране заявили о переговорах США под контролем аятоллы Хаменеи

КСИР: Иран ведет переговоры с США под контролем аятоллы Хаменеи

Иран ведет переговоры с США под контролем высокопоставленных должностных лиц и верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил представитель духовного лидера в КСИР Абдалла Хаджи Садеги. Его слова приводит телеканал Al Mayadeen.

«Переговоры проходят под полным контролем наших высокопоставленных должностных лиц и зависят от поддержки верховного лидера», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.

15 мая стало известно, что Израиль готовится к возобновлению войны против Ирана. По словам источника Channel 12, израильская сторона ждет окончательного решения от американского лидера.

