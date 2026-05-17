Смартфоны оказались причиной демографического кризиса во всем мире

FT: Смартфоны связали с падением рождаемости среди молодежи

Снижение рождаемости в мире оказалось связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

Издание пишет, что анализ различных данных — от демографической статистики до поисковых запросов в Google — показывает: на снижение рождаемости влияет множество причин, однако последнее резкое падение, вероятно, связано с активным развитием технологий. Авторы материала отмечают, что быстрее всего рождаемость снижалась в регионах, где раньше других появился высокоскоростной мобильный интернет.

Также газета подчеркивает, что все переломные моменты снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением смартфонов на местных рынках.

Ранее сообщалось, что численность человечества уже превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие демографические данные и динамику использования ресурсов за последние два столетия.