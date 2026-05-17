Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 17 мая 2026Мир

Смартфоны оказались причиной демографического кризиса во всем мире

FT: Смартфоны связали с падением рождаемости среди молодежи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Снижение рождаемости в мире оказалось связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

Издание пишет, что анализ различных данных — от демографической статистики до поисковых запросов в Google — показывает: на снижение рождаемости влияет множество причин, однако последнее резкое падение, вероятно, связано с активным развитием технологий. Авторы материала отмечают, что быстрее всего рождаемость снижалась в регионах, где раньше других появился высокоскоростной мобильный интернет.

Также газета подчеркивает, что все переломные моменты снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением смартфонов на местных рынках.

Ранее сообщалось, что численность человечества уже превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие демографические данные и динамику использования ресурсов за последние два столетия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России

    Австрийский политик назвал Евросоюз рассадником всего зла

    МУС выдал секретный ордер на арест нескольких израильских чиновников и военных

    В США два истребителя потерпели крушение во время авиашоу

    Смартфоны оказались причиной демографического кризиса во всем мире

    В США остановили попытавшуюся выехать на шоссе с кортежем Трампа машину

    Белый дом назвал общую цель США и Китая

    Во Франции обнаружили десять новых жертв Эпштейна

    Европейские подземные хранилища обновили антирекорд по закачке газа

    В НАТО предложили членам альянса выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok